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تُرى بالعين المجردة.. سماء المملكة تشهد اليوم ظاهرتين فلكيتين في وقت واحد
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تُرى بالعين المجردة.. سماء المملكة تشهد اليوم ظاهرتين فلكيتين في وقت واحد

تُرى بالعين المجردة.. سماء المملكة تشهد اليوم ظاهرتين فلكيتين في وقت واحد

تُرى بالعين المجردة.. سماء المملكة تشهد اليوم ظاهرتين فلكيتين في وقت واحد
١٢:٠٣:٣٧ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنها ترصد مساء اليوم في سماء المملكة والوطن العربي بشكل استثنائي ظاهرتين فلكيتين في التوقيت نفسه، ويمكن مشاهدتهما بالعين المجردة.

اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه بعد غروب شمس اليوم، فإنه سيتم رصد اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة باتجاه في الجنوب الغربي وعاليًا باتجاه الجنوب اقتران القمر بكوكب المشتري.

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فصل الشتاء سيستمر حوالي 89 يومًا

وأوضحت أن الكرة الأرضية، تصل اليوم نقطة الانقلاب الشتوي عند الساعة 12:48 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي، وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للكوكب والذي سيستمر حوالي 89 يومًا.

السبب في حدوث الفصول الأربعة

وأضافت أن الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

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سبب ظاهرة طول النهار والليل

وأشارت إلى أن القطب الشمالي يكون مائلًا بعيدًا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة، في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

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أخبار السعودية الخليج الزهرة سماء المملكة ظاهرتين فلكيتين عطارد فلكية جدة

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