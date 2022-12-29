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لمحاربة الإدمان.. «التعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية لمكافحة المخدرات

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لمحاربة الإدمان.. «التعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية لمكافحة المخدرات

لمحاربة الإدمان.. «التعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية لمكافحة المخدرات

لمحاربة الإدمان.. «التعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية لمكافحة المخدرات
١٢:٣٥:٠٠ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

وقّعت وزارة التعليم اليوم مذكّرة تفاهم مع المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، للتوعية بمخاطر الإدمان.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الوزارة و”نبراس”  في مجال التوعية بأضرار المخدرات، وتنفيذ البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها، كذلك رفع الوعي بمخاطر المخدرات من خلال العمل التوعوي المشترك.

وتتكامل جهود وزارة التعليم مع الجهات الوطنية ذات العلاقة في مجال التوعية والوقاية من آفة المخدرات، والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.

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الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

وهذا التكامل يتم عبر تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر قطاعاتها التعليمية، والقيام بدور مشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تطبيق خطط توعوية للحد منها، ونشر المنتجات الإعلامية التوعوية من خلال الأنشطة والإذاعات المدرسية.

وتسهم الوزارة في حماية الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي من خطر المخدرات، بإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة والسلوك الإيجابي في نفوس الطلبة، بما يسهم في تحصينهم، واستثمار أوقاتهم، وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية؛ لبناء شخصيتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية.​

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