الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 191 ريالاً
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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 191 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 191 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 191 ريالاً
١٢:٠٠:٣١ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس الموافق 28 من ديسمبر 2022، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 218.69 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.58 ريال.

عيار 21 يسجل 191.35 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.35 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.02 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.57 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.34 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6801 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1531 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,686 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 218.81 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.58 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.46 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.64 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.41 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6805 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1532 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,811 ريال.

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