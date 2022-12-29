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براتب 8 آلاف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للتأهيل والإحلال
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براتب 8 آلاف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للتأهيل والإحلال

براتب 8 آلاف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للتأهيل والإحلال

براتب 8 آلاف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للتأهيل والإحلال
١١:٢٧:٠٥ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق:

أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – فني أعمال التدفئة والتهوية والتبريد.

2-  فني كهرباء.

3 – مراقب عمال طرق.

4 – فني صيانة.

5 – فني أجهزة تلفزيون.

6 – مهندس.

7 – مدير مشروع.

8 – معالج بيانات.

* أماكن العمل:

1 – الجبيل.

2 – جازان.

3 – ينبع.

* عن البرنامج

 وبرنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

* طريقة التقديم

– أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 ديسمبر 2022م، وأن الرواتب قد تصل إلى 8 آلاف ريال.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الجبيل الهيئة الملكية للتأهيل والإحلال وظائف شاغرة

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