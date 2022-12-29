براتب 8 آلاف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للتأهيل والإحلال
تواصل – فريق:
أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – فني أعمال التدفئة والتهوية والتبريد.
2- فني كهرباء.
3 – مراقب عمال طرق.
4 – فني صيانة.
5 – فني أجهزة تلفزيون.
6 – مهندس.
7 – مدير مشروع.
8 – معالج بيانات.
* أماكن العمل:
1 – الجبيل.
2 – جازان.
3 – ينبع.
* عن البرنامج
وبرنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
* طريقة التقديم
– أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 ديسمبر 2022م، وأن الرواتب قد تصل إلى 8 آلاف ريال.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).