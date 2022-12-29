التزم بها يوميًا.. 6 عادات بسيطة تزيد التركيز وتعزز صحة دماغك

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كشف الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المحللين الطبيين في CNN، عن 6 “مفاتيح لمملكة الحدّة الذهنيّة” تزيد من التركيز وتحمي صحة الدماغ، ويمكن أن يقوم بها الإنسان يوميًا.

وأوضح أن تلك القواعد أو العادات الستة هي:

1-التّغذية

نصح الطبيب بالتّقليل من السّكر، والملح، وترطيب الجسم بذكاء، وإضافة المزيد من أحماض “أوميغا 3” الدهنيّة من المصادر الغذائيّة، وتقليل حصص الطعام، والتخطيط مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذا النظام أسهل طريقة للتوجّه نحو الأطعمة الصحيّة بشكلٍ عام، وتقليل كميّة الأطعمة المُعالجة المُدمّرة للدّماغ.

2-الحركة

قال الطبيب إن المجهود البدني هو الأمر الوحيد الموثّق من النّاحية العلميّة الذي يُحسّن صحّة الدّماغ، ووظائفه، وقد يؤدي حتّى إلى إبطاء فقدان الذاكرة، وهو بمثابة الغذاء الخارق الوحيد للدّماغ.

3-وقت الرّاحة

حث الخبير الطبي على أخذ قسط من الرّاحة خلال اليوم للقيام بنشاطٍ هادئ وتأمّلي يُقلّل من التّوتر، وقد يشمل ذلك المشي بين أحضان الطّبيعة، أو كتابة اليوميّات، أو قضاء الوقت مع حيوانك الأليف، أو حتّى الاستسلام لأحلام اليقظة.

4-النّوم

خِلافًا للاعتقاد السائد، النّوم ليس حالة من الخمول العصبي، فهو مرحلة مهمّة يقوم الجسم خلالها بتجديد نفسه بطرقٍ متنوّعة تؤثّر في نهاية المطاف على كل عضو؛ من الدّماغ إلى القلب وصولًا إلى الجهاز المناعي، لذلك أعط الأولوية للنّوم كما تفعل مع أي شيء آخر مهم.

5-الاستكشاف

يعد تحدّي نفسك من الناحية العقليّة أمرًا مهمًا، فأظهرت الدّراسات أن من يتقاعد في سن الـ 65 يواجه خطرًا أقل للإصابة بالخرف بنسبة 15%، وذلك مقارنةً مع من يتقاعد في سن الـ60. لذلك، تقاعد متأخرًا، أو لا تتقاعد قط.

6-التواصل

اتّصل بصديقٍ اليوم، وادعُ الجيران إلى تناول العشاء، أو اذهب في نزهةٍ مع صديق، وتحدّث عن مشاكلك، وقدّر العلاقات التي تتمتّع بها، إذ يمكن لقوّة صلتنا بالآخرين التنبّؤ بصحة أجسامنا وأدمغتنا خلال حياتنا.

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