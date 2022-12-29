30 في جازان و12 في طريف.. استمرار انخفاض الحرارة على جميع المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان والقنفذة وجدة، و29 درجة في مكة المكرمة، و28 درجة في ينبع، و22 درجة في المدينة المنورة، و17 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 17 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 12 درجة مئوية في طريف، كما لامست درجة الحرارة الصغرى لها درجتين مئويتين.

اليوم.. بداية الحالة الممطرة التاسعة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الحالة المطرية التاسعة، اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، وتستمر عدة أيام، على مناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أن حالة ممطرة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى قوية، يشمل نطاق تأثيرها أجزاء واسعة من المملكة والخليج العربي.

الحالة المتوقعة تشمل 12 منطقة

وأضاف أن الحالة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران وحائل والجوف وتبوك والشمالية والشرقية.

الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة، ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وغزيرة جدًا، وقوة الحالة بالترتيب منطقة مكة ثم المدينة ثم الباحة ثم الرياض ثم القصيم ثم باقي المناطق، وفرصة سيول من مكة وجنوبها حتى الباحة مرورًا بالليث تحتاج إلى متابعة دقيقة واهتمام من الجهات المختصة.

أمطار غزيرة جدًا على مكة ومحافظة الليث

وبين أن هناك إجماعًا من المراصد على فرصة تساقط أمطار غزيرة جدًا، خاصة محافظة الليث والمراكز التابعة لها، وأنه من المتوقع أن تستمر عدة أيام وتؤدي إلى جريان السيول في حالة شتوية وضباب، خاصة على المنطقة الوسطى يصحبها الرعد وحبات البرد.

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