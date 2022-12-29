الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في «تعليم جدة»
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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في «تعليم جدة»

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في «تعليم جدة»

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في «تعليم جدة»
١٠:٤٦:١٤ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جدة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في جميع المدارس المسائية.

ونشرت “تعليم جدة” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وسيكون الدوام لليوم الدراسي اليوم الخميس5 /6 / 1444 عبر منصة مدرستي”.

يأتي ذلك بسبب موجة الطقس البارد والأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة.

 

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية تعليم جدة جدة

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