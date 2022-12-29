عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في «تعليم جدة»

ونشرت “تعليم جدة” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وسيكون الدوام لليوم الدراسي اليوم الخميس5 /6 / 1444 عبر منصة مدرستي”.