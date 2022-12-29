كييف: روسيا أطلقت 100 صاروخ على المدن الأوكرانية خلال ساعات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشار رئاسي أوكراني، أن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ على المدن الأوكرانية خلال ساعات، مع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أنها قررت تفعيل عمل المضادات الجوية في سماء العاصمة كييف، مشيرة إلى سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف.

مطالبة سكان كييف بالالتزام بالتحذيرات

وطالب عمدة العاصمة كييف، السكان إلى الالتزام بالتحذيرات الجوية، وهناك خطر محتمل لقصف روسي بالصواريخ، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ روسية في ميكولايف.

زيلينسكي: نقترب من الانتصار على العدو

وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده ستعيد الحياة إلى طبيعتها في دونباس وشبه جزيرة القرم، مشيرًا إلى أن أوكرانيا وحدت الاتحاد الأوروبي وتقترب من الانتصار على العدو.

الكرملن: لا توجد خطة سلام مع أوكرانيا

من ناحية أخرى، أكد الكرملين أنه لا توجد خطة سلام لأوكرانيا حتى الآن؛ لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم، مشددًا على أن الثوابت الأوكرانية تتمثل في استعادة دونباس وشبه جزيرة القرم.

لافروف: طرد روسيا من شرق أوكرانيا وهم

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الروسي أن فكرة كييف عن طرد روسيا من شرق أوكرانيا والقرم بمساعدة الغرب ما هي إلا وهم، مشيرًا على أن موسكو تعتقد بأن كييف ما زالت غير مستعدة لمحادثات سلام حقيقية، وأن الولايات المتحدة لا تسمح لأوكرانيا بإجراء محادثات سلام بهدف استنزاف روسيا.

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