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وزارة التجارة: يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط

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وزارة التجارة: يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط

وزارة التجارة: يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط

وزارة التجارة: يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط
١١:٠٤:٣١ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قالت وزارة التجارة، إنه يحق للمستهلك استبدال السلعة بعد الشراء وفق 3 شروط.

جاء ذلك في معرض ردها عبر حسابها بـ”تويتر”، على سائل يقول: لو اشريت جهازًا واستخدمته استخدامًا واحدًا هل يحق لي أن أعيده مرة أخرى في اليوم التالي لشرائه إذا ما كان فيه أي عطل؟.

وردت الوزارة عليه قائلة: لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وفي حال كانت السلعة معيبة، أو مقلدة، أو غير مطابقة للمواصفات، فيحق لك استرجاعها.

ومؤخرًا، كشفت وزارة التجارة عن عدد المستهلكين الذين تقدموا ببلاغات ضد حملات التخفيضات الوهمية، مؤكدة أنه تم استقبال نحو 15.666 مستهلكًا، منها 10.289 بلاغًا على المتاجر المكانية، و5.377 بلاغًا على المتاجر الإلكترونية، منذ بداية العام الحالي 2022م، وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

التخفيضات الوهمية

وعن المخالفات ونوعيتها، أوضحت الوزارة أنها تضمنت ما يلي:

1- العروض والتخفيضات الوهمية.

2- إلغاء الطلبات والفواتير والأسعار.

3- الغش التجاري.

4- التأخر في التوصيل.

5- استلام منتج مختلف عن المنتج المطلوب.

5 اشتراطات للتأكد من جدية العروض

وتضع وزارة التجارة 5 اشتراطات يمكن من خلالها التأكد من جدية العروض ومنها ما يلي:

أولاً – تشترط وزارة التجارة على المحلات والمتاجر الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني.

ثانيًا – يشترط التوضيح للمستهلك بشأن نسبة التخفيض ووضع سعر للمنتج قبل وبعض التخفيض.

ثالثًا – من خلال الباركود تستطيع التحقق من صحة التخفيض عبر تطبيق تخفيضات.

رابعًا – إذا كان العرض من متجر إلكتروني يمكن التحقق منه من خلال وزارة التجارة أو منصة معروف.

خامسًا – يحق لك الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات.

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