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جمعية «رفقاء» بنجران تقدم خدماتها إلى 1063 يتيمًا
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جمعية «رفقاء» بنجران تقدم خدماتها إلى 1063 يتيمًا

جمعية «رفقاء» بنجران تقدم خدماتها إلى 1063 يتيمًا

جمعية «رفقاء» بنجران تقدم خدماتها إلى 1063 يتيمًا
١١:١١:٤٦ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تأسست جمعية رفقاء الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في مدينة نجران عام 1432هـ، وتقدم خدماتها إلى 1063 يتيمًا ويتيمة، ينتمون إلى 423 أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 541 من الأيتام الذكور، و522 من الإناث، كما يعمل بها 20 موظفًا، و800 متطوع.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والسكن والنقدية.

كما تقدم الجمعية للأيتام البرامج والخدمات التعليمية وبرامج التأهيل المهني والبرامج التربوية والترفيهية والمهارية والعناية بالموهوبين.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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