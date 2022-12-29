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عاجل.. «الإحصاء»: استقرار معدل البطالة الإجمالي عند 5.8% للربع الثالث من 2022
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عاجل.. «الإحصاء»: استقرار معدل البطالة الإجمالي عند 5.8% للربع الثالث من 2022

عاجل.. «الإحصاء»: استقرار معدل البطالة الإجمالي عند 5.8% للربع الثالث من 2022

عاجل.. «الإحصاء»: استقرار معدل البطالة الإجمالي عند 5.8% للربع الثالث من 2022
١٠:٢٨:٤٤ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة بلغ 9.9% في الربع الثالث من عام 2022، بانخفاض بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2021، البالغ فيه 11.3%.

وعلى أساس ربعي، ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 9.7% في الربع الثاني من 2022.

كما بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان بلغ 5.8% في الربع الثالث من 2022، دون تغيير عن الربع الماضي، فيما انخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 4.3% بانخفاض 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من 2022.

كما ارتفع معدل البطالة بين الإناث إلى 20.5% بزيادة 1.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الثاني من 2022، وبانخفاض 1.4% نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع معدل مشاركة المواطنين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 52.5%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية حيث بلغ 47.3% بالمقارنة مع الربع السابق.

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