تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد صرف الضمان الاجتماعي

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية مع تغريدة لأحد المستفيدين قال فيها: “مكتوب مؤهل وتم صرف دفعه هذا الشهر ولم تنزل بحسابي إيش المشكلة؟”.

ورد الحساب قائلاً: اهلاً بك، يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي، شاكرين تواصلك.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية عن خطوات صرف الضمان الاجتماعي بعد قبول شكوى المستفيد.

وتفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للوزارة مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: «السلام عليكم نزلتوا لنا الضمان نصف المبلغ ورفعنا شكوى بالمستندات وللآن ما فيه رد».

ورد الحساب: عند دراسة الشكوى المالية والانتهاء إلى قبولها، يتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن الدفعة غير المحتسبة، وحال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض فيتم صرف معاش الدفعة المعوض عنها في الدفعة التالية مباشرة.

إعفاء من الضمان في اختبار القدرات

وفي وقت سابق، تفاعل الحساب مع سؤال أحد المستفيدين والذي قال فيه: كيف أُحصّل إعفاءً من الضمان في اختبار القدرات؟

وردًا على ذلك، قال الحساب: يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليّ لاختبار “القدرات العامة والتحصيل الدراسي” لمستفيدي الضمان الاجتماعي، على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط )، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتان.

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