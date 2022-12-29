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من اليوم وحتى السبت.. «الأرصاد» يُنبّه إلى أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق
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من اليوم وحتى السبت.. «الأرصاد» يُنبّه إلى أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

من اليوم وحتى السبت.. «الأرصاد» يُنبّه إلى أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

من اليوم وحتى السبت.. «الأرصاد» يُنبّه إلى أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق
١٠:١٩:١٥ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة ومحافظاتها وعدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.

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2- منطقة مكة المكرمة، وتشمل «العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف ورابغ والجموم وبحره وخليص والليث والقنفدة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية».

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3 – منطقة عسير، وتشمل «مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب»، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أمطار وجريان السيول على 13 منطقة

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.

الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، حالة مطرية ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وغزيرة جدًا قوة الحالة بالترتيب منطقة مكة ثم المدينة ثم الباحة ثم الرياض ثم القصيم ثم باقي المناطق وفرصة سيول من مكة وجنوبها حتى الباحة مرورًا بالليث تحتاج إلى متابعة دقيقة واهتمام من الجهات المختصة.

إدارة تعليم مكة تقرر تعليق الدراسة الحضورية المسائية

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة تعليم مكة، انه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية والإدارية، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومنسوبي مدارس المنطقة، وأن الدوام اليوم الخميس سيكون عبر منصة مدرستي.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الحالة المطرية تعليق الدراسة جدة جريان السيول عسير مكة

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