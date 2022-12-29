عاجل.. تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية في مكة لهذا السبب

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية، اليوم الخميس، بسبب الأحوال الجوية.

وقالت في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎#تعليم_مكة.

وأضافت أنه سيكون الدوام اليوم ‎الخميس 5 / 6 / 1444 عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة الحضورية للطلبة

وقبل أيام، أعلنت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، مؤكدة أن الدوام لليوم الدراسي سيكون عبر منصة مدرستي.

حالة الطقس اليوم

كان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير والباحة ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

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