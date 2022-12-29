أمريكا تطالب إيران بعدم اعتقال الأطباء المعالجين للمحتجين.. وتهدد

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طالب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، السلطات بعدم اعتقال الأطباء المعالجين للمصابين من المتظاهرين السلميين وعدم اتهامهم بارتكاب جريمة أو تهديدهم بأي شكل.

عشرات الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام

وأوضح – حسب «إيران إنترناشيونال» – أنه يجب على السلطات الإيرانية التوقف عن استهداف مقدمي الخدمات الطبية، مؤكدًا أن عشرات الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات.

إيران تتمادى في انتهاك حقوق الإنسان

وأكد الكثير من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات، واتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي في محاكم الثورة التي لا تسمح لهم باختيار محام، مهددًا النظام الإيراني من التمادي في انتهاك حقوق الإنسان بحق المتظاهرين.

الحكم على 40 متظاهرًا معتقلاً بالسجن

في الوقت نفسه، أفادت وكالة «إرنا»، أن محكمة في محافظة خراسان إيران حكمت على 40 متظاهرًا معتقلاً بالسجن لمدة عام لكل منهم، بتهمة الدعاية ضد النظام ونشر الأكاذيب.

كما اعتقلت عناصر شرطة طهران عددًا من الأشخاص، وذلك بالتزامن مع اقتحام منزل الناشط السياسي، إيمان آقاياري، في قزوين شمال إيران، واعتقاله ومصادرة مقتنياته الشخصية ومقتنيات أسرته، عقب إطلاقه دعوة للتضامن مع أسر ضحايا مبنى متروبول.

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وبعد استدعاء السفير الإيراني في روما، قال وزير الخارجية الإيطالي: إن على طهران وقف إعدام ومضايقة المحتجين والدخول في حوار معهم، لافتًا إلى أن أحكام الإعدام بحق المتظاهرين هي عقوبة غير متناسبة وغير مقبولة.

الدولار يتخطى حاجز الـ 43 ألف تومان

يذكر أن سعر العملات الأجنبية يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق الإيرانية هذه الأيام، وتخطى سعر الدولار الواحد اليوم حاجز 43 ألف تومان إيراني.