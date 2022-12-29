الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سارع بالتقديم.. «الشؤون الإسلامية» تدعو لشغل الوظائف الشاغرة لديها
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سارع بالتقديم.. «الشؤون الإسلامية» تدعو لشغل الوظائف الشاغرة لديها

سارع بالتقديم.. «الشؤون الإسلامية» تدعو لشغل الوظائف الشاغرة لديها

سارع بالتقديم.. «الشؤون الإسلامية» تدعو لشغل الوظائف الشاغرة لديها
١٠:٢٤:١١ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الراغبين لـوظيفتي (إمام، مؤذن)، على المسارعة بالتقدم لشغلهما، قبل انتهاء موعد التقديم.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تلك الوظائف قبل أيام، دون الإعلان عن موعد انتهاء التقديم، إلا أنها حثت على المسارعة بشغل تلك الوظائف.

تفاصيل وظائف الشؤون الإسلامية

وجاءت الوظائف وفق التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1- إمام

المؤهلات و الخبرة
– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

2- مؤذن

المؤهلات والخبرة

– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

طريقة التقديم في وظائف الشؤون الإسلامية

– للتقديم والاطلاع على مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفير، ابط التقديم (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.. المسميات ورابط التقديم

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