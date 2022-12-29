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حساب المواطن: في حال وجود إيقاف خدمات يمكن سحب الدعم بهذه الطريقة

حساب المواطن: في حال وجود إيقاف خدمات يمكن سحب الدعم بهذه الطريقة

حساب المواطن: في حال وجود إيقاف خدمات يمكن سحب الدعم بهذه الطريقة
٠٩:٢٨:٤٥ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه في حال وجود إيقاف خدمات يمكن التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم، إذا كان الحساب نشطًا.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلاً: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا نشط، وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

والأسبوع الماضي، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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