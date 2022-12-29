على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع بداية الحالة الممطرة التاسعة مساء اليوم

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الحالة المطرية التاسعة اعتبارًا من مساء اليوم الخميس وتستمر عدة أيام على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن مساء اليوم تبدأ – بمشيئة الله – حالة ممطرة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى قوية يشمل نطاق تأثيرها أجزاء واسعة من المملكة والخليج العربي.

الحالة المتوقعة تشمل 12 منطقة

وأضاف أن الحالة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق؛ مكة والمدينة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران وحائل والجوف وتبوك والشمالية والشرقية.

الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة، ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وغزيرة جدًا، وقوة الحالة بالترتيب منطقة مكة ثم المدينة ثم الباحة ثم الرياض ثم القصيم ثم باقي المناطق، وفرصة سيول من مكة وجنوبها حتى الباحة مرورًا بالليث تحتاج إلى متابعة دقيقة واهتمام من الجهات المختصة.

أمطار غزيرة جدًا على هذه المحافظة

وبين أن هناك إجماعًا من المراصد على فرصة تساقط أمطار غزيرة جدًا، خاصة محافظة الليث والمراكز التابعة لها، وأنه من المتوقع أن تستمر عدة أيام وتؤدي إلى جريان السيول في حالة شتوية وضباب، خاصة على المنطقة الوسطى، يصحبها الرعد وحبات البرد.

أمطار وجريان السيول على 13 منطقة

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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