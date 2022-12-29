انقطاع خدمة «تويتر» يؤثر على الآلاف حول العالم.. و«ماسك» يُعلّق

تواصل – وكالات:

منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم، شهد موقع التواصل الاجتماعي الدولي «تويتر» عدة انقطاعات حالت دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى المنصة.

تعطل الخدمة عن 10 آلاف مستخدم أمريكي

ونقلت «سكاي نيوز» عن موقع «داون ديتكتور»، الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، أن أكثر من 10 آلاف مستخدم من الولايات المتحدة والمئات من اليابان ومثلهم في بريطانيا، تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.

وأضافت أنه أثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على المنصة عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، وأن المشكلة أثرت أيضًا على تطبيق تويتر بالهاتف الجوال.

تعليق غريب من إيلون ماسك عن الانقطاع

وأوضحت أنه في بعض محاولات تسجيل الدخول إلى تويتر ظهرت رسالة خطأ تقول: «حدث خطأ ما، حاول مرة أخرى»، فيما علق الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، بأن تويتر يعمل من أجله وأنه لا يزال قادرًا على استخدام الخدمة.

الانقطاعات تأتي بعد شهرين من استحواذ «ماسك» على المنصة، وموجة من الاستقالات شملت المئات من الموظفين ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.

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