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هاشتاق «حوقلوا» يتصدر التريند.. ومغردون: تعلق بالله وازهد برضا الناس عنك
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هاشتاق «حوقلوا» يتصدر التريند.. ومغردون: تعلق بالله وازهد برضا الناس عنك

هاشتاق «حوقلوا» يتصدر التريند.. ومغردون: تعلق بالله وازهد برضا الناس عنك

هاشتاق «حوقلوا» يتصدر التريند.. ومغردون: تعلق بالله وازهد برضا الناس عنك
٠٩:٠٦:٠٣ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#حوقلوا” التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما دعا عدد كبير من المغردين إلى ترديد “لا حول ولا قوة إلا بالله” في كل الأوقات والظروف مهما كانت صعبة.

وقال أحد المغردين: “لاحول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلقت في السموات، لاحول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلقت في الأرض، لاحول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلقت بين السموات والأرض، لاحول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلقت”.

علاقة قوية بين الضحى والبركة

وأضاف آخر: هناك علاقة قويّة بين الضحى وبين البركة والفتوح والقوة التي يشعر بها المرء في يومه، حقيقة صلاة الضحى ليست كأي نافلة، بل قوة عظمى تنتشل العبد من كل شعور سيء، فكيف لو كانت هذه الركعات ممتزجة بالفضفضة لله والمناجاة؟.. تشعر من خفّة ما تجد في نفسك أنك كالطير الذي يُحلّق نحو السماء.

وتابع ثالث: إذا تعلَّق قلبك بالله حقَّ التعلُّق؛ زهدتَّ برضا الناس عنك، تحرَّرت من قيودٍ واهية كانت تُحيط بك، لم ترقب عيناك غيرَ الله وِجهة، ولا يميل قلبك لغيره أنيسًا، لا يهمك من فقدت، ولا من لقيت.. اللهُ معك، وهذا حسبُك .

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