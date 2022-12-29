بالفيديو.. «الخثلان» يوضح خطورة الأخذ من المال العام بغير حق

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن بيت مال المسلمين لا يجوز الأخذ منه بغير حق.

الأخذ من بيت المال بغير حق يسمى غلول

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن الأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يسمى غلول، والله عز وجل يقول: «وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة»، مشيرًا إلى أن الغلول هو الأخذ من المال المشترك بغير حق.

الأخذ من المال العام يسمى الآن فساد مالي

وأضاف أن الأخذ من المال العام يسمى في العصر الحاضر، فساد مالي، واسمه الشرعي الـ «غلول»، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: « لمَّا كَانَ يوْمُ خيْبرَ أَقْبل نَفرٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، وفُلانٌ شهِيدٌ، حتَّى مَرُّوا علَى رَجُلٍ فقالوا: فلانٌ شهِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّها -أَوْ: عَبَاءَةٍ»، يعني أخذها من الغنيمة قبيل القسمة.

خطورة الأخذ من المال العام

وأشار إلى أن هذا الرجل أخد عباءة من المال العام بغير وجه حق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إني رأيته في النار»، ونفى عنه وصف الشهادة، ما يدل على شدة الأمر وعظمه وأنه ليس هينًا، لأن الأخذ من المال العام هين عند كثير من الناس لكنه عند الله عظيم.

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