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أسعار النفط اليوم.. عقود «برنت» تهوي إلى أدنى من 83 دولارًا
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أسعار النفط اليوم.. عقود «برنت» تهوي إلى أدنى من 83 دولارًا

أسعار النفط اليوم.. عقود «برنت» تهوي إلى أدنى من 83 دولارًا

أسعار النفط اليوم.. عقود «برنت» تهوي إلى أدنى من 83 دولارًا
٠٨:٤٠:٠٦ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار النفط، اليوم، متأثرة بارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، بحسب “رويترز”.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 42 سنتًا، أو 0.5 % إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، بينما هبط الخام الأمريكي 50 سنتًا، أو 0.6 % ، إلى 78.46 دولار للبرميل.

كما تأثرت أسواق النفط أيضًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحًا.

العقود الآجلة لخام برنت

وأمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 68 سنتًا أو 0.8% إلى 83.65 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا أو 0.6% إلى 79.07 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق، سجل الخامان أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع، أول أمس الثلاثاء، بعدما قالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارًا من الثامن من يناير، في خطوة رئيسة تجاه تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

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