صباح اليوم.. 12 طائرة عسكرية و5 سفن حربية صينية تقترب من تايوان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت صباح اليوم 12 طائرة عسكرية و5 سفن حربية صينية في محيط تايوان.

إعلان مدة الخدمة العسكرية الإجبارية

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام تايوانية أنه من المقرر أن ترفع السلطات مدة الخدمة العسكرية الإجبارية من 4 أشهر إلى عام.

رصد عبور 71 طائرة صينية مضيق تايوان

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الجزيرة تواجه تهديدًا متزايدًا من الصين، وبحاجة إلى المزيد من القوة، مشيرة إلى عبور 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية خط المنتصف بـ«مضيق تايوان»، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تايوان ترد بطائرات وسفن بحرية

وأضافت أن قواتها المسلحة أرسلت طائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية للرد على التصرفات المرفوضة من الصين، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لمواجهة استفزازات الصين اليومية.

تدريبات هجومية صينية في البحر والجو

وقبل أيام، أجرت الصين تدريبات هجومية في البحر والمجال الجوي حول تايوان، ردًا على ما وصفته باستفزاز الجزيرة والولايات المتحدة، حيث أجرت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني، تدريبات دورية مشتركة حول الجزيرة.

الصين: العلاقات مع واشنطن تواجه صعوبات

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الصيني، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تواجه صعوبات جدية خلال العام الجاري 2022، مشيرًا إلى تصدي بلاده بحزم للاستفزازات وللضغوطات الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

لمواجهة الصين.. تايوان تفكر في إعلان مدة الخدمة العسكرية الإجبارية