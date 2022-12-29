خطة الموارد البشرية في 2023: توطين 11 قطاعًا جديدًا

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تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين 11 نشاطًا ومهنة في خطتها للعام الجديد، بحسب “المدينة”.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير الفرص العملية المناسبة أمام أبناء وبنات الوطن، على أن تكون عمليات التوطين على مراحل متعددة في أنشطة مختارة ومتنوعة.

وأعدت الوزارة خططًا متكاملة في هذا الإطار سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي دشن مؤخرًا برنامج «توطين2» لتعزيز فاعلية الجهات الحكومية في زيادة معدلات التوظيف وتوفير 170 ألف وظيفة.

ويسهم البرنامج في استقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، من خلال 3 مسارات رئيسة للبرنامج: الحوكمة، ووضع المستهدفات، ونقل المعرفة.

توطين مهن “خدمة العملاء” و”المهن القانونية”

ومنذ أيام، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء سريان قرار توطين مهن “خدمة العملاء”، والمرحلة الثانية لقرار توطين “المهن القانونية” في المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

ويشمل قرار توطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100 في المئة المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيس أو داعم من، خلال تعهيد هذه الخدمة جهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية.

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