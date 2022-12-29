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تنبيه مهم من «سكني» حول السماح للزوجين بالاستفادة من الدعم
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تنبيه مهم من «سكني» حول السماح للزوجين بالاستفادة من الدعم

تنبيه مهم من «سكني» حول السماح للزوجين بالاستفادة من الدعم

تنبيه مهم من «سكني» حول السماح للزوجين بالاستفادة من الدعم
٠٨:١٥:٢٥ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج «سكني»، إنه لا يحق للزوجين التقديم بطلب لكل منهما للحصول على الدعم السكني، ويسمح لأحدهما فقط بتقديم طلب.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين.

وأجاب البرامج على السائل قائلاً: “في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج و الزوجة، يتم تغيير الاستحقاق للاثنين إلى غير مستحق”.

وأضاف أنه “ويتطلب من أحدكم التنازل بالاستحقاق للطرف الآخر وبعد التنازل، يتم الدخول على حساب المٌتنازل له والنقر على أيقونة “التحقق من حالة الاستحقاق” وسيتم نقل الاستحقاق بإذن الله”.

5 أمور تتسبب في وقف الدعم السكني

وفي وقت سابق، حذر صندوق التنمية العقاري، من 5 أمور تتسبب في وقف الدعم السكني للمستفيدين.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: هل يستمر الدعم لمن تُوفي ولم يعفيه البنك من القرض العقاري؟.

وأجاب الحساب قائلاً، إن أسباب وقف الدعم السكني للمستفيدين هي:

1 – إلغاء العقد.

2 – إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.

3 – عدم إرفاق شهادة الإشغال لمنتج بناء ذاتي تجاوز بناؤه 3 سنوات.

4 – التعثر بسداد القسط الشهري.

5 – السداد المبكر للتمويل.

باقات الدعم السكني

وباقات الدعم السكني، هي إحدى الحلول المقدمة لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، وذلك بتقديم دعم مباشر غير مسترد، يقدم من خلال شركاء النجاح من الجهات التمويلية، الاتفاق مع صندوق التنمية العقارية.

والتقديم لتلك الباقات يتم عن طريق التسجيل في المستشار العقاري واختيار المنتج، وعرض الباقات المتاحة.

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