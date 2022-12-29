خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستفسار عن المساهمات العقارية المتعثرة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات للاستفسار عن المساهمات العقارية المتعثرة، حيث أوضحت لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المستفيد من الاستفسار عن حالة المساهمات العقارية ذات العلاقة باللجنة وآخر المستجدات حيالها، وذلك عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل إلى الموقع الإلكتروني للمساهمات العقارية.

2 – اكتب اسم المساهمة المراد البحث عنها في الحقل الخاص بالبحث عن المساهمات.

3 – اطلع على ملخص المساهمات العقارية وتفاصيلها، وأضف أية معلومات إضافية لها.

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «920021819»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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