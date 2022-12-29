لا يمكن الاستغناء عنها.. 5 أغذية غنية بالمعادن الضرورية للجسم

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نصح خبراء تغذية وأطباء بالمحافظة على 5 أغذية رئيسة غنية بالمعادن التي يحتاجها الجسم، وتلعب دوراً مهماً في وظائف القلب والدماغ، كما أنها ضرورية في إنتاج الهرمونات والإنزيمات.

وقالوا إن هناك مجموعة من الأطعمة التي توفر المعادن بكميات جيدة كما في القائمة التالية:

1-المكسرات

تتميز المكسرات بغناها بالمغنيسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس والسيلينيوم والفوسفور، حسبما ذكر موقع «هيلث لاين» الطبي، وفق صحيفة “عكاظ”.

وتعد المكسرات الكاملة والبذور وجبة خفيفة مريحة وغنية بالعناصر الغذائية، ويمكن دمج زبدة المكسرات والبذور في العصائر.

2-المحار

يعتبر المحار من الأغذية الغنية بالسيلينيوم والزنك والنحاس والحديد، بحسب دراسة نشرتها مجلة «علم الأغذية».

ويغطي استهلاك 84 جراماً من المحار الاحتياجات اليومية من الزنك والنحاس، ويوفر ما بين 22-30% من الاحتياجات اليومية من السيلينيوم والحديد.

3-البروكلي والقرنبيط

يحد تناول البروكلي والقرنبيط من الأمراض المزمنة نظراً لغناها بالمعادن وخصوصًا الكبريت المهم في الوظيفة الخلوية، وإنتاج الحمض النووي وإزالة السموم وتوليد «الجلوتاثيون»، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

وهذه الفئة من الخضراوات التي تشمل أيضًا اللفت والجرجير والسلق والملفوف، تتميز بكونها مصدراً جيداً للمعادن الأخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم.

4-البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من الحديد والفوسفور والزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والدهون الصحية ومضادات الأكسدة والبروتينات.

5-الكاكاو

الكاكاو مليء بالمعادن وخصوصاً المغنيسيوم والنحاس، وفق المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.

ويحتاج الجسم للمغنيسيوم لإنتاج الطاقة وتنظيم ضغط الدم ووظيفة الأعصاب والتحكم في نسبة السكر في الدم.

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