منها مكة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة وضباب وجريان السيول على 13 منطقة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير والباحة ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

كما يتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شرقية تتحول شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج

ويرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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