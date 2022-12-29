الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المجلس الصحي: 17 تخصصًا طبيًا يشملها التأمين التعاوني الإلزامي
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المجلس الصحي: 17 تخصصًا طبيًا يشملها التأمين التعاوني الإلزامي

المجلس الصحي: 17 تخصصًا طبيًا يشملها التأمين التعاوني الإلزامي

المجلس الصحي: 17 تخصصًا طبيًا يشملها التأمين التعاوني الإلزامي
٠٧:٥٢:٣٢ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المجلس الصحي السعودي عن 17 تخصصًا طبيًا يشملها التأمين التعاوني الإلزامي، ضد الأخطاء المهنية للممارسين الصحيين العاملين فيها.

ومن بين التخصصات التي يشملها التأمين ما يلي “التمريض والصيدلة والتخدير والمختبرات والأشعة التشخيصية والإسعاف والخدمات الطارئة والعلاج الطبيعي والنطق والتخاطب والتغذية العلاجية الوريدية”.

أهداف القرار :

1- تطوير وسائل متابعة الأخطاء الطبية من الجهات المعنية.
2- إيجاد الحلول المناسبة لها؛ للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في المملكة.
3- تطوير وسائل متابعة الأخطاء الطبية من الجهات الصحية وإيجاد حلول لتحسينها.
4- تقليل خطر تحمل المنشآت الصحية لتكاليف تعويضات الأخطاء الطبية بحيث تركز على أعمالها الأساسية.
5- تحفيز الممارس الصحي على القيام بأعماله على أكمل وجه، والحفاظ على سجله الائتماني من الأخطاء.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية:

1- التمريض.

2 – الصيدلة.

3 – التخدير.

4 – القبالة.

5 – البصريات.

6 – السمعيات

7 – سحب الدم.

8 – تروية القلب

9 – تجبير العظام.

10 – المختبرات.

11 – العلاج الطبيعي.

12 – النطق والتخاطب.

13 – العلاج التخصصي

14 – فنى غرف العمليات.

15 – الأشعة التشخيصية.

16 – تقنية الأشعة التشخيصية

17 – الإسعاف والخدمات الطبية الطارئة

18 – التغذية «التغذية العلاجية الوريدية

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