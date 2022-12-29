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موجود في كل مطابخنا.. السبب «الأكبر» لارتفاع ضغط الدم

موجود في كل مطابخنا.. السبب «الأكبر» لارتفاع ضغط الدم

موجود في كل مطابخنا.. السبب «الأكبر» لارتفاع ضغط الدم
٠٧:٣٩:٣٨ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة، إن أحد أكثر أسباب ارتفاع ضغط الدم شيوعًا هو في الوقت نفسه أحد المكونات الشائعة المضمونة في خزانة المطبخ، وهو الملح.

وأوضحت أن الملح يجعل الجسم يحتفظ بالماء، فمن يأكل كثيرًا، فإن الماء الزائد في دمه يعني أن هناك ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم.

وأضافت أنه إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن الكثير من الملح سيرفعه أكثر، وقد يعني أن أي أدوية لضغط الدم تتناولها لا تعمل كما ينبغي.

الملح الخفي

وأشارت إلى أن خفض تناول الملح “سيبدأ في إحداث فرق بسرعة كبيرة، حتى في غضون أسابيع”، مشيرة إلى أن البالغين يجب أن يأكلوا أقل من ستة جرامات من الملح يوميًا.

وحذرت من أن معظم الملح الذي نأكله مخفي في الأطعمة التي نشتريها جاهزة، مثل الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والصلصات والتوابل، فضلاً عن الوجبات الجاهزة.

وكشفت أن هذا الملح المخفي حوالي ثلاثة أرباع (75%) من الملح الذي يأكله الناس. وهذا يعني أن كمية صغيرة فقط تأتي من الملح الذي تضيفه إلى الطبخ أو على المائدة.

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