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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية غزيرة وضباب ورياح نشطة على 4 مناطق
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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية غزيرة وضباب ورياح نشطة على 4 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية غزيرة وضباب ورياح نشطة على 4 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية غزيرة وضباب ورياح نشطة على 4 مناطق
٠٣:٠٤:١٨ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على 4 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة الماضية.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة وضباب على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض.

وتفصيلا، توقع المركز أن تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة الثانية من صباح الجمعة.

كما تشمل الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة السادسة من مساء الخميس.

كذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، ضباب على منطقتي تبوك والرياض يستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

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الكلمات الدلالية:
أتربة مثارة أمطار الأرصاد الطقس رياح نشطة

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