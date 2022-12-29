الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل توقف Audi إنتاجها وتتجه للسيارات الكهربائية؟
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هل توقف Audi إنتاجها وتتجه للسيارات الكهربائية؟

هل توقف Audi إنتاجها وتتجه للسيارات الكهربائية؟

هل توقف Audi إنتاجها وتتجه للسيارات الكهربائية؟
٠٣:٠٢:٣٧ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة Audi الألمانية، وهي جزء من مجموعة فولكس فاجن الشهيرة لصناعة السيارات، أنها تخطط لتوقف إنتاجها والاتجاه نحو إنتاج السيارات الكهربائية بداية من عام 2026.

وستعمل “أودي Audi” من خلال خطتها على حظر سياراتها العاملة بمحركات الاحتراق المنتشرة في عواصم العالم، بحلول عام 2033، حسب “العين الإخبارية”.

تحقيق التفرغ الكامل للسيارات الكهربائية

وتخطط  Audi لأن تحقق التفرغ الكامل داخل مصانعها لهذه المهمة، لتكون عملية تصنيع السيارات الكهربائية في كافة منشآت أودي الصناعية في أنحاء العالم بحلول عام 2029.

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Audi تلتزم بخطة زمنية طويلة الأجل

وبدأت أودي، بالفعل، في تطبيق سياستها الجديدة، بمصنعها في مدينة Böllinger Höfe في ألمانيا، ومصنعها في مدينة بروكسل في بلجيكا.

وتعتزم الشركة أن تلحق مصنعها في مدينة Ingolstadt في ألمانيا العام المقبل، بخطتها الجديدة، بالتزامن مع انطلاق تصنيع الطراز الجديد Q6 E-Tron.

وتستمر أودي على هذا النهج، على مدار السنوات الـ 6 المقبلة، بتوفير مصانعها في مدينة Neckarsulm في ألمانيا، وفي مدينة سان خوسيه في المكسيك، وفي مدينة “جيور” في المجر، بالكامل، لصناعة وتجميع الموديلات الكهربائية فقط.

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