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مبيعات آيفون 14 Plus تضع الشركة في ورطة
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مبيعات آيفون 14 Plus تضع الشركة في ورطة

مبيعات آيفون 14 Plus تضع الشركة في ورطة

مبيعات آيفون 14 Plus تضع الشركة في ورطة
٠٢:٤٩:٢٢ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن شركة أبل تعاني من أزمة حقيقية بسبب مبيعات آيفون 14 Plus وتأثيرها على الشركة.

وعلق الخبير فيصل السيف على مبيعات آيفون 14 Plus، بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “إن آخر التقارير تؤكد بأن شركة أبل قلقة بشكل خطير من أداء مبيعات آيفون 14 Plus، ونتيجة لذلك، تدرس الشركة طرقاً لإعادة تصنيف تشكيلة آيفون 15 “.

وتابع فيصل السيف بقوله “تدرس الشركة تصنيف آيفون 15 من خلال تقليل سعر الهاتف أو مزيد من التمييز بين أجهزة آيفون نسخ البرو والعادية”.

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الكلمات الدلالية:
آيفون 14 آيفون 15 أبل الآيفون شركة أبل فيصل السيف

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