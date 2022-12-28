مبيعات آيفون 14 Plus تضع الشركة في ورطة

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يبدو أن شركة أبل تعاني من أزمة حقيقية بسبب مبيعات آيفون 14 Plus وتأثيرها على الشركة.

وعلق الخبير فيصل السيف على مبيعات آيفون 14 Plus، بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “إن آخر التقارير تؤكد بأن شركة أبل قلقة بشكل خطير من أداء مبيعات آيفون 14 Plus، ونتيجة لذلك، تدرس الشركة طرقاً لإعادة تصنيف تشكيلة آيفون 15 “.

وتابع فيصل السيف بقوله “تدرس الشركة تصنيف آيفون 15 من خلال تقليل سعر الهاتف أو مزيد من التمييز بين أجهزة آيفون نسخ البرو والعادية”.

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