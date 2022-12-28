«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف

تواصل – واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول وتساقط البرد على محافظة الطائف، مشيراً إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ١٠ مساء.

تشمل تساقط البرد وجريان السيول

من جهةً أخرى، نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظات، الخرمة والموية وتربة ورنية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقطا للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

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تزداد شدتها يومي الجمعة والسبت

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ لها أمس, من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة, مصحوبة بتساقط البرد, وتيارات هابطة نشطة السرعة, وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية, وجريان السيول.