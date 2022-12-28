الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف
مبيعات آيفون 14 Plus تضع الشركة في ورطة
سائق سيارة أجرة يتكفل بنقل مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة بعاصمة عربية
بعد تداول صورة له يقرأ كتابًا عن الحج.. وزير الأوقاف اليمني يتكفل بعمرة وحج لرجل مُسن
باحثون يفسرون ظاهرة اضطراب النوم مع التقدم في العمر
أمريكا تصدر قرار جديدا بشأن القادمين من الصين

الرئيسية

 /

محليات

 /

«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف

«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف

«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف
٠٢:٥٠:٢٩ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول وتساقط البرد على محافظة الطائف، مشيراً إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ١٠ مساء.

تشمل تساقط البرد وجريان السيول

من جهةً أخرى، نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظات، الخرمة والموية وتربة ورنية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقطا للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

اقرأ أيضا:

سالت علي إثرها عدد من الأودية والشعاب.. أمطار على منطقة الباحة

تزداد شدتها يومي الجمعة والسبت

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ لها أمس, من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة, مصحوبة بتساقط البرد, وتيارات هابطة نشطة السرعة, وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية, وجريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية, التي تشمل العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف ورابغ والجموم وبحره وخليص والليث والقنفدة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية, تبدأ – بمشيئة الله تعالى – من مساء غد الخميس وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.
الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمطار جدة حالة الطقس مركز الأرصاد مكة المكرمة هطول أمطار على الطائف

مواد ذات صلة

المزيد
«مدني ينبع» يحرر عنق طفل من شريط بلاستيك

«مدني ينبع» يحرر عنق طفل من شريط بلاستيك

١١:٥٠ م، الأربعاء، ٠٣ فبراير ٢٠١٦
جدة.. مسؤول في بنك يطلب رشوة من مواطنة لإسقاط مديونيتها

جدة.. مسؤول في بنك يطلب رشوة من مواطنة لإسقاط مديونيتها

٠٨:٥٢ ص، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٥
بـ20 ألف معتمر.. «مشاط» يكشف موعد عودة «العمرة» (فيديو)

بـ20 ألف معتمر.. «مشاط» يكشف موعد عودة «العمرة» (فيديو)

٠٦:٠٣ م، السبت، ١٧ يوليو ٢٠٢١
للمرة الثانية.. ثانوية السليل تتعرض لإطلاق نار

للمرة الثانية.. ثانوية السليل تتعرض لإطلاق نار

٠٢:٢٠ ص، الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *