بعد تداول صورة له يقرأ كتابًا عن الحج.. وزير الأوقاف اليمني يتكفل بعمرة وحج لرجل مُسن

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، صورة لشيخ مسن يدعى أحمد زاهر، وهو يقرأ كتاب الحج والعمرة في معرض مأرب الثاني للكتاب.

وتفاعل وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد عيضة شبيبة، مع الصورة المتداولة، وأعلن تكفله بتكاليف أداء العمرة والحج، للشيخ المسن، وسط تفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الوزير اليمني، في بيان على فيسبوك: “لا يتقلب البصر إلا فيما يحبه القلب.. ولا يمكن لقادرٍ أن يرى هذه الصورة المعبرة ثم يُعرض عنها.. ولا يسع من بقي في وجهه شيء من الحياء وهو يرى هذا الوجه الكريم الوقور المهموم إلا أن يقول له أبشر : “أما العمرة أيها الوالد فحان وقتها، وأما الحج فحين يحين وقته إن شاء الله”.

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