وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير المشروع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
- مدير أول التخطيط العمراني
- مدير المشروع – التخطيط العمراني
- مدير التقييم البيئي – الخط
- مهندس الأمن السيبراني
- إعادة تدوير المياه الرصاص في التشغيل والصيانة
- مدير مركز الخليج للأبحاث
- عالم البيانات الرئيسي
- أخصائي النمذجة
- مدير ارتباط المحتوى
- مدير أول لسجل التراخيص وسياسة التنقل البحري
- تقني ابتكاري في إعادة تدوير المياه
- أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
- منسق المشاريع
- مدير عمليات الأمن
- وظائف أخرى متعددة …
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طريقة التقديم :
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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