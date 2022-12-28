وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير المشروع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية

مدير أول التخطيط العمراني

مدير المشروع – التخطيط العمراني

مدير التقييم البيئي – الخط

مهندس الأمن السيبراني

إعادة تدوير المياه الرصاص في التشغيل والصيانة

مدير مركز الخليج للأبحاث

عالم البيانات الرئيسي

أخصائي النمذجة

مدير ارتباط المحتوى

مدير أول لسجل التراخيص وسياسة التنقل البحري

تقني ابتكاري في إعادة تدوير المياه

أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه

منسق المشاريع

مدير عمليات الأمن

وظائف أخرى متعددة …

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طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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