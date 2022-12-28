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وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات
٠٢:١١:٢٥ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير المشروع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
  • مدير أول التخطيط العمراني
  • مدير المشروع – التخطيط العمراني
  • مدير التقييم البيئي – الخط
  • مهندس الأمن السيبراني
  • إعادة تدوير المياه الرصاص في التشغيل والصيانة
  • مدير مركز الخليج للأبحاث
  • عالم البيانات الرئيسي
  • أخصائي النمذجة
  • مدير ارتباط المحتوى
  • مدير أول لسجل التراخيص وسياسة التنقل البحري
  • تقني ابتكاري في إعادة تدوير المياه
  • أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
  • منسق المشاريع
  • مدير عمليات الأمن
  • وظائف أخرى متعددة …

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طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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