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سائق سيارة أجرة يتكفل بنقل مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة بعاصمة عربية
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سائق سيارة أجرة يتكفل بنقل مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة بعاصمة عربية

سائق سيارة أجرة يتكفل بنقل مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة بعاصمة عربية

سائق سيارة أجرة يتكفل بنقل مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة بعاصمة عربية
٠٢:٣٨:٢٩ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع صورة التقطت لسيارة أجرة “تاكسي” في العاصمة المغربية الرباط، تشير إلى مبادرة خيرة، قرر صاحب السيارة العمل عليها.

متابعو السوشيال ميديا يتفاعلون

وأشاد متابعو السوشيال ميديا بمبادرة سائق تاكسي مغربي، قرر توصيل كل ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا، في حين أفاد متابعون بأن هذه المبادرة انتشرت في مدن مغربية أخرى، بل وفي عدة دول عربية.

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6.8% نسبة انتشار الإعاقة في المغرب

وأشارت مواقع مغربية إلى أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 6.8%، بما مجموعه، مليونين و264 ألفا و672 نسمة، في وضعية إعاقة.

وحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب، الذي أعلن في 2016 بالرباط، فإن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، أي 24،5% من مجموع عدد الأسر.

ويعرف معدل انتشار الإعاقة تصاعدا عند الأشخاص كبار السن، حيث يصل إلى 33.6%، بينما يصل إلى 4.8 % لدى الأشخاص من 15 إلى 59 سنة، ويمثل 1.8% لدى الأشخاص أقل من 15 سنة.

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