الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية غزيرة وضباب ورياح نشطة على 4 مناطق
هل توقف Audi إنتاجها وتتجه للسيارات الكهربائية؟
«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف
مبيعات آيفون 14 Plus تضع الشركة في ورطة
سائق سيارة أجرة يتكفل بنقل مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة بعاصمة عربية
بعد تداول صورة له يقرأ كتابًا عن الحج.. وزير الأوقاف اليمني يتكفل بعمرة وحج لرجل مُسن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمريكا تصدر قرار جديدا بشأن القادمين من الصين

أمريكا تصدر قرار جديدا بشأن القادمين من الصين

أمريكا تصدر قرار جديدا بشأن القادمين من الصين
٠٢:١١:٥٢ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مسؤولون أمريكيون، في قطاع الصحة، أن واشنطن اتخذت قرار حازما بشأن المسافرين القادمين من الصين، حيث سيطلب منهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر إلى البلاد حيث يؤدي التخفيف السريع لقيود كوفيد-19 من قبل الصين إلى زيادة الإصابات.

يبدأ تنفيذه في 5 من يناير 

وأفاد المسؤولون أنه اعتبارا من الخامس من يناير المقبل، سيتعين على جميع القادمين على متن الرحلات الجوية بداية من سن عامين تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبار يجرى خلال يومين على الأكثر قبل مغادرة الصين، أو هونج كونج، أو ماكاو.

ويمكن للركاب الذين ثبتت إصابتهم قبل أكثر من 10 أيام من الرحلة تقديم وثائق تثبت التعافي من المرض بدلا من نتيجة الاختبار السلبية.

اقرأ أيضا:

بسبب كورونا.. أمريكا تدرس فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين

مخاوف من زيادة الحالات في الصين

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم العميقة بشأن افتقار الصين للشفافية بشأن الزيادة الأخيرة في الحالات، لا سيما عدم وجود معلومات عن تسلسل الجينوم التي يمكن أن تساعد في اكتشاف سلالات جديدة من فيروس “كورونا”، حسب “CNN عربي”.

وقال مسؤول صحي: “نحن نعلم أن هذه الإجراءات لن تقضي على جميع المخاطر أو تمنع تماما الأشخاص المصابين من دخول الولايات المتحدة، ومع ذلك، ستساعد في الحد من عدد الأشخاص المصابين وتزويدنا بتحذير مبكر بشأن المتغيرات الجديدة”.

سن القوانين للإبقاء على الناس أصحاء

فيما دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم لسن القوانين للإبقاء على الناس أصحاء، وذلك باستئناف حملات التلقيح الروتيني، مشيرًا إلى أن 25 مليون طفل لم يحصلوا على اللقاحات المنقذة للحياة، مطالبة دول العالم بـ:

1 – تعزيز الصحة العامة.

2 – السيطرة على الأمراض .

3 – استخدام أول لقاح للملاريا.

4 – التركيز العام القادم على الحماية.

5 – فرض الضرائب على منتجات التبغ.

6 – تقديم الرعاية الصحية للاجئين والأمهات والرضع.

7 – حظر ومحاصرة المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكر.

الكلمات الدلالية:
أخبار أمريكا أخبار الصين أمريكا تصدر قرار بشأن الصين القادمين من الصين تزايد حالات كورونا كورونا في الصين

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بكورونا وإجمالي حالات التعافي والوفيات

الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بكورونا وإجمالي حالات التعافي والوفيات

١٢:٥٦ م، الجمعة، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
باحث: احتفال إيران بمعركة حلب استخفاف بالروح البشرية

باحث: احتفال إيران بمعركة حلب استخفاف بالروح البشرية

٠١:٥٩ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦
تكليف ونقل 113 قاضيًا بمختلف محاكم ديوان المظالم

تكليف ونقل 113 قاضيًا بمختلف محاكم ديوان المظالم

٠٤:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
«العمل» تُنهي قضية «مواطن ضد مديره الوافد» في تبوك

«العمل» تُنهي قضية «مواطن ضد مديره الوافد» في تبوك

٠٢:٠٢ م، الخميس، ١٤ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *