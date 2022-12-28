أمريكا تصدر قرار جديدا بشأن القادمين من الصين

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أعلن مسؤولون أمريكيون، في قطاع الصحة، أن واشنطن اتخذت قرار حازما بشأن المسافرين القادمين من الصين، حيث سيطلب منهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر إلى البلاد حيث يؤدي التخفيف السريع لقيود كوفيد-19 من قبل الصين إلى زيادة الإصابات.

يبدأ تنفيذه في 5 من يناير

وأفاد المسؤولون أنه اعتبارا من الخامس من يناير المقبل، سيتعين على جميع القادمين على متن الرحلات الجوية بداية من سن عامين تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبار يجرى خلال يومين على الأكثر قبل مغادرة الصين، أو هونج كونج، أو ماكاو.

ويمكن للركاب الذين ثبتت إصابتهم قبل أكثر من 10 أيام من الرحلة تقديم وثائق تثبت التعافي من المرض بدلا من نتيجة الاختبار السلبية.

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مخاوف من زيادة الحالات في الصين

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم العميقة بشأن افتقار الصين للشفافية بشأن الزيادة الأخيرة في الحالات، لا سيما عدم وجود معلومات عن تسلسل الجينوم التي يمكن أن تساعد في اكتشاف سلالات جديدة من فيروس “كورونا”، حسب “CNN عربي”.

وقال مسؤول صحي: “نحن نعلم أن هذه الإجراءات لن تقضي على جميع المخاطر أو تمنع تماما الأشخاص المصابين من دخول الولايات المتحدة، ومع ذلك، ستساعد في الحد من عدد الأشخاص المصابين وتزويدنا بتحذير مبكر بشأن المتغيرات الجديدة”.

سن القوانين للإبقاء على الناس أصحاء

فيما دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم لسن القوانين للإبقاء على الناس أصحاء، وذلك باستئناف حملات التلقيح الروتيني، مشيرًا إلى أن 25 مليون طفل لم يحصلوا على اللقاحات المنقذة للحياة، مطالبة دول العالم بـ:

1 – تعزيز الصحة العامة.

2 – السيطرة على الأمراض .

3 – استخدام أول لقاح للملاريا.

4 – التركيز العام القادم على الحماية.

5 – فرض الضرائب على منتجات التبغ.

6 – تقديم الرعاية الصحية للاجئين والأمهات والرضع.

7 – حظر ومحاصرة المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكر.