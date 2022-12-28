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أغرب حادثة.. دولة ترفض استقبال طائرة قطعت 4 ساعات في الجو

أغرب حادثة.. دولة ترفض استقبال طائرة قطعت 4 ساعات في الجو

أغرب حادثة.. دولة ترفض استقبال طائرة قطعت 4 ساعات في الجو
٠٢:١٠:٣٠ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد طيران متواصل دام لأكثر من 4 ساعات، اضطر قائد طائرة تابعة لشركة جيت ستار Jetstar، إلى العودة لوجهة انطلاقه، بعد أن رفضت إدارة مطار بالي في إندونيسيا هبوط الطائرة.

وأقلعت الطائرة من مطار ملبورن، في بريطانيا متجهة إلى بالي، في مسارها الطبيعي، في رحلة تستغرق 6 ساعات، إلا أن مطار بالي رفض استقبال الطائرة بسبب طرازها، مما حدا بها إلى العودة.

إندونيسيا ترفض هبوط الطائرة بوينج 787

وصرح المتحدث باسم شركة جيت ستار Jetstar بأنه كان من المقرر في البداية إطلاق الرحلة على طائرة إيرباص A321- التي حصلت على إذن بالهبوط- ولكنها تبدلت لاحقاً “إلى طائرة بوينج 787 كبيرة؛ لنقل عدد أكبر من الزبائن خلال موسم العطلات”.

وأضاف : “ولكن نظراً لسوء تفاهم، لم توافق الهيئة المحلية في إندونيسيا على التبديل إلى طائرة كبيرة. وحين علمنا ذلك، عادت الطائرة إلى ملبورن، ورتبنا حجزاً آخر للركاب في وقت لاحق اليوم”.

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شركة الطيران تعتذر

ألغى الإذن بالهبوط في بالي، بسبب أن شركة الطيران لم تبلغ السلطات الإندونيسية بتبديل الطائرة؛ وهبطت الطائرة في مطار تولامارين صباح الأربعاء 28 من ديسمبر، وأصدرت شركة جيت ستار اعتذاراً يوم الأربعاء، وقالت إنها بدأت تحقيقاً في الحادث.

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إندونيسيا ترفض هبوط طائرة شركة طيران جيت ستار مطار بالي مطار مليورن

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