مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بمكة المكرمة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 29 ديسمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 5 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:36
المدينة – 5:42
الرياض – 5:13
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:27
المدينة – 3:23
الرياض – 2:55
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:48
المدينة – 5:43
الرياض – 5:14
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:18
المدينة – 7:13
الرياض – 6:44