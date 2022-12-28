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وفاة 18 طفلًا في هذه الدولة بعد تناولهم دواءً هنديًا للإنفلونزا
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وفاة 18 طفلًا في هذه الدولة بعد تناولهم دواءً هنديًا للإنفلونزا

وفاة 18 طفلًا في هذه الدولة بعد تناولهم دواءً هنديًا للإنفلونزا

وفاة 18 طفلًا في هذه الدولة بعد تناولهم دواءً هنديًا للإنفلونزا
٠١:٠٩:١٢ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

في واقعة صادمة، توفى 18 طفلًا على الأقل في أوزبكستان، بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك.

وحسب بيان وزارة الصحة في أوزبكستان، فإن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب.

ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة، أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة.

وتابعت الوزارة في بيانها أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.

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وأردفت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

الكلمات الدلالية:
أوزبكستان انفلونزا دواء هندي وفاة أطفال

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