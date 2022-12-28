باحثون يفسرون ظاهرة اضطراب النوم مع التقدم في العمر

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يعاني كثير من كبار السن من ظاهرة النوم المتقطع، أو الأرق، وكلما زاد العمر أصبحت اضطرابات النوم أكثر حدة، دون معرفة أسباب واضحة لهذه التغيرات.

ووجد الباحثون روابط بين الاكتئاب والوحدة والحزن على فقدان أحد الأحباء وقلة النوم لدى كبار السن، وفي دراسة أجريت عام 2014، خلصت إلى أن كبار السن الذين يجدون صعوبة في أداء بعض الأنشطة أو الأعمال المنزلية، مثل غسيل الملابس أو تسوق البقالة أو مقابلة الأصدقاء أو المشي، كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض الأرق من كبار السن الذين كانوا قادرين على ذلك.

تغيرات نمط الحياة

ولفت الدكتور آدم سبيرا، الأستاذ وباحث النوم في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، إلى أن بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تؤدي إلى اضطراب النوم في وقت لاحق من الحياة أيضاً.

وأوضح أن : “مع تقاعد الناس، تصبح أيامهم أقل روتينية وأقل نظاما، قد يستيقظون في وقت متأخر أو يأخذون قيلولة أثناء النهار، مما يجعل من الصعب عليهم النوم في الليل”.

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شيخوخة الدماغ قد تكون سببا

وقال الدكتور لويس دي ليسيا، أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ستانفورد: “قد يتعلق الأمر بشيخوخة الدماغ، ففي دراسة قمت أنا وفريقي بإجرائها في فبراير الماضي، وجدت أن مجموعة معينة من الخلايا العصبية المسؤولة عن اليقظة يتم تحفيزها بشكل مفرط في الفئران المسنة مع التقدم في العمر، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل دورات نومهم”.

وقال دي ليسيا إن : “من المحتمل أن يحدث هذا أيضا للبشر”، شارحا أن منطقة الدماغ التي تنظم عملية النوم لدى الفئران، والتي تسمى تحت المهاد أو الوطاء، تشبه تلك الموجودة لدى البشر، حسب “الشرق الأوسط”.

مستويات هرمون الميلاتونين

ومن جهته، قال الدكتور أبيناف سينغ، المدير الطبي لمركز إنديانا للنوم وأستاذ النوم في كلية الطب التقويمي بجامعة ماريان في إنديانا بوليس، إن مستويات هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دوراً مهماً في دورات النوم والاستيقاظ، تنخفض بشدة مع تقدم العمر.

وأضاف: “يترتب على ذلك عدم دخول الأشخاص في نوم عميق بسهولة أو لفترة طويلة. هذا الأمر ينتج عنه آثار سلبية كبيرة على الصحة، حيث يساعد النوم الجيد في نمو العظام والعضلات وإصلاحها، ويقوي جهاز المناعة ويساعد الدماغ على إعادة تنظيم الذكريات”.