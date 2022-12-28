على رأس العمل.. «صحة الباحة» تعلن عن فرص تدريبية عبر تمهير

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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة الباحة عبر موقع تويتر، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن فتح باب التقديم على الفرص التدريبية للتخصصات الإدارية والتقنية والهندسية للفترة الثالثة لبرنامج (تمهير)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

الشروط العامة لتمهير:

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة. أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.



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عن تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

مزايا تمهير:

إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.

زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم:

أوضحت الصحة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة طاقات للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ 5 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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