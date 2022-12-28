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اليابان تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في يوم على الإطلاق

اليابان تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في يوم على الإطلاق

اليابان تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في يوم على الإطلاق
١٢:٣٤:٠٥ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية، أن البلاد سجلت الأربعاء، 415 وفاة بكوفيد-19 وهي أعلى حصيلة وفيات بالمرض فيها على الإطلاق.

كما أوضحت البيانات أن البلاد سجلت 216219 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض في نفس اليوم، في زيادة بنسبة أربعة بالمئة عن الأسبوع السابق لتقترب بذلك من عدد قياسي للإصابات بلغ 260 ألفا في اليوم سجلته البلاد في أغسطس.

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ووفقا لحصيلة منظمة الصحة العالمية، سجلت اليابان على مدى الأيام السبعة الماضية أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 وثاني أكبر عدد وفيات بعد الولايات المتحدة.

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اعلى حصيلة وفيات كورونا اليابان فيروس كورونا كورونا

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