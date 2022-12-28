سلطات إيران تقتحم منازل صحفيين.. ومقتل شاب بعمر 17 عاما في الاحتجاجات

تواصل – فريق التحرير:

هاجمت عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية، والحرس الثوري، خلال الأيام الماضية، منازل عدد من الصحفيين، وصادرت أجهزتهم الإلكترونية.

مقتل شاب وتهديد صحفيين بالاعتقال وأوردت تقارير أن عناصر النظام الإيراني هددت الصحفيين بالاعتقال في حال نشر محتوى أو إبداء برأي شخصي حول الأحداث الأخيرة أو أوضاع المعتقلين في الاحتجاجات أو إجراء مقابلة مع أسرهم، حسب “إيران إنترناشيونال”.

وكشفت مواقع إيرانية معارضة وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقتل مهرداد ملك، وهو شاب إيراني يبلغ من العمر 17 عاما، شارك في الاحتجاجات المشتعلة بمحافظة قزوين، شمالي إيران.

ولقي الشاب مهرداد ملك مصرعه، بعد أن أطلقت عناصر دورية الشرطة النار على سيارة صديقه، في منطقة أرداق بمحافظة قزوين، حسب “العربية”.

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ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور إلى 476 قتيلا.

وذكرت المنظمة في حسابها على تويتر أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة.