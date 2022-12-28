مختص يوجه نصيحة مهمة لمن يريد امتلاك مسكن العمر

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وجه فهد البقمي أكاديمي ومهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية وحاصل على وسام حماية المستهلك، نصيحة مهمة لمن يريد امتلاك مسكن العمر.

وحذر البقمي من خطورة الاقتراض مبالغ من البنوك تثقل كاهل الأسرة وتؤثر على دخلها ومعيشتها لسنوات طويلة، بسبب التزام الأب بتسديد القروض.

وقال البقمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للبعض حلم بيت العمر أصبح كابوس العمر… من وضع مستقر مالياً قادر على الاستمتاع بالحياة دون ضغط نفسي ومالي، إلى شخص يرهن معظم راتبه ودخل عائلته لسنوات!”.

وتابع البقمي “نصيحتي قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة جرب تستقطع القرض من راتبك مدة 3 شهور وبعدها إسأل نفسك هل عندك الاستعداد تعيش بقية حياتك هكذا؟”.

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سكني ودعم المستفيدين

وفي وقت سابق، كشف برنامج “سكني”، أن نحو 149.4 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأعلن البرنامج عن استفادة 138,472 أسرة منذ بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وأوضح “سكني” أنّ عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر نوفمبر الماضي بلغ 14,316 أسرة سعودية، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 8774 أسرة.

باقات دعم اختيارية

ويتيح “سكني” باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن).

وتمنح هذه الباقات للمستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أنها تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

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