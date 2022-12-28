لحملة الدبلوم فما فوق.. فرص وظيفية متنوعة في «معادن»

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

متدرب تعاوني.

أخصائي أول التكنولوجيا.

فني أول الصيانة الوقائية.

متخصص استدامة النبات.

أخصائي رئيسي / كسارة.

المشرف / العملية.

رئيس قسم.

أخصائي أول.

مشرف التعدين.

مشرف / محطم.

مهندس رئيسي، مراقبة المشروع.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).