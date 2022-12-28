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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 28 وظيفة متنوعة للجنسين في 6 مدن

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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 28 وظيفة متنوعة للجنسين في 6 مدن

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 28 وظيفة متنوعة للجنسين في 6 مدن

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 28 وظيفة متنوعة للجنسين في 6 مدن
١٢:٣٠:٥١ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 28 وظيفة، منها وظائف لا تتطلب الخبرة، لحملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من جدة، والمنطقة الشرقية، والدمام، ونجران، وجازان، وشرورة) بالمجالات التالية:

الوظائف المتاحة: 

– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– جدة
– المنطقة الشرقية
– الدمام
– نجران
– جازان
– شرورة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).

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وظائف لحملة الثانوية

وفي وقت سابق، أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة

مستشفى الملك فهد الاتحاد بجدة.

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

مستشفى الملك سلمان المسلحة بالشمالية الغربية.

مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

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