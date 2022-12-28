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بيان رباعي لمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية ومصرع 176 راكبًا
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بيان رباعي لمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية ومصرع 176 راكبًا

بيان رباعي لمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية ومصرع 176 راكبًا

بيان رباعي لمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية ومصرع 176 راكبًا
١٢:٠٩:٤٦ ص، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أصدرت 4 دول بيانًا مشتركًا هم (كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا)، بشأن قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عام 2020 بصواريخ الحرس الثوري بعد إقلاعها من مطار طهران ما أسفر عن مصرع جميع من على متنها وعددهم 176 راكبًا.

وطالبت الدول الأربع بخضوع إيران للتحكيم، حيث قالت مجموعة التنسيق الدولية بشأن ضحايا الطائرة الأوكرانية، في البيان المشترك إنها اتخذت إجراءات ملموسة لضمان إحراز تقدم في جهودها الرامية لمحاسبة إيران والوصول إلى مرحلة تسوية النزاع.

كما أضاف البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الكندية، أن المجموعة طالبت بخضوع إيران “للتحكيم الملزم” في النزاع المتعلق بإسقاط الطائرة بصاروخين قالت إن الحرس الثوري أطلقهما “بشكل متعمد وغير قانوني”.

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وشددت المجموعة الدولية على التزامها بمواصلة الجهود لمحاسبة إيران على ما وصفته “بانتهاكاتها المتعددة” لالتزاماتها القانونية الدولية.

يذكر أنه في صباح يوم 8 يناير 2020، أُسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، وهم مواطنون إيرانيون وكنديون وسويديون وأفغان وغيرهم.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إيران طائرة أوكرانية كندا

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