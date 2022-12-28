على المكشوف.. دولة أوروبية تغرق بلدان القارة العجوز وأستراليا بالكوكايين

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ابتكر تجار المواد المخدرة في هولندا، وتحديدا في عاصمتها أمستردام، أسلوبا جديدا في التسويق والترويج لبضاعتهم، عبر استخدام ملصقات تحمل رموزا مشفرة “QR Code“ أو ما يعرف برموز الاستجابة السريعة، التي يمكن تصويرها بكاميرات الهواتف المحمولة، ومعرفة كل التفاصيل حولها.

وصلت إلى الحدود الألمانية

وتوسع انتشار الطريقة الجديدة من أمستردام إلى مدن هولندية أخرى، محققا رواجا لتجارة الكوكايين والقنب الهندي، ووصلت إلى مدن حدودية مع ألمانيا.

وتعتبر هولندا مركزا لتجارة المخدرات الدولية، خاصة المخدرات المخلقة، أو “المصنعة معمليا وليست من أصل نباتي”، والكوكايين، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر منها، يتم شحن هذه العقاقير المخدرة إلى جميع أنحاء أوروبا، بل حتى إلى أستراليا، بينما يتم استهلاك قدر صغير منها محليا، حسب “دويتشه فيله”.

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إعلانات تتسم بالوقاحة

واعتبر تون نابين، أستاذ علم الإجرام بجامعة العلوم التطبيقية في أمستردام، أن الطريقة الجديدة تتسم بالوقاحة للتسويق، وقال: “هذه الملصقات تستخدم الآن للإعلان عن المخدرات علنا”.

وتجري شرطة أمستردام تحريات حول تجارة المخدرات باستخدام هذه الملصقات، ولكن ليس لديها أمل كبير في اعتراض طريق التجار، وقال متحدث باسم الشرطة:” إنه من المتعذر اكتشاف من الذي يقف وراء الملصقات”.